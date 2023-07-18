В Кузбассе на обеспечение безопасности школ направят свыше 1,2 млрд рублей в 2023 году

В министерстве образования региона отметили, что уже заключили контракты на общую сумму 963,8 млн рублей

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Свыше 1,2 млрд рублей направят на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность образовательных учреждений Кемеровской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации правительства.

"На антитеррористическую защищенность образовательных организаций Кузбасса из областного бюджета выделено 400 млн рублей, на пожарную безопасность - 800 млн рублей. Такое поручение правительству региона дал губернатор Сергей Цивилев", - говорится в сообщении.

Цивилев уточнил, что меры безопасности будут усилены во всех образовательных учреждениях региона. "При строительстве и ремонте образовательных объектов особое внимание уделяем противопожарным мерам и антитеррористической защите. Средства, которые мы сейчас выделяем, будут направлены на усиление мер безопасности во всех образовательных организациях Кузбасса", - привели слова Цивилева в пресс-службе.

Уточняется, что деньги будут направлены на монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения, установку противопожарного водоснабжения, дверей, люков, перегородок. Также при необходимости будут заменены пожарные лестницы, установят ограждения на крышах. Помимо этого, будут модернизированы системы видеонаблюдения и контроля доступа.

В настоящее время уже заключены контракты на общую сумму 963,8 млн рублей, по оставшимся средствам проводятся конкурсные процедуры, уточнили в министерстве образования региона.