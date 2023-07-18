Минсельхоз заявил об отсутствии данных о повышении цен на безалкогольные напитки в России

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что PepsiCo и "Сады Придонья" уведомили партнеров о повышении цен с 1 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России отдельными компаниями в Минсельхоз не поступала. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Производство безалкогольных напитков и соков - один из активно развивающихся сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности России. Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала", - говорится в сообщении.

Как добавили в министерстве, на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывает влияние увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран. Также одним из факторов является удорожание импортного концентрата и пюре для соковой продукции из-за изменения курса рубля. Дополнительное давление оказывает введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года, отметили в Минсельхозе.

Как рассказали в министерстве, по данным Росстата, за январь-май 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 8%, а соков - на 11,6%. "Мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией", - отметили там.

"При этом стоит отметить, что сегодня на российском рынке сформирован большой ассортимент безалкогольных напитков в разных ценовых категориях, и потребители имеют широкие возможности выбора", - добавили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма крупных компаний торговым сетям сообщила, что крупные производители напитков и соков PepsiCo (бренды "Русский дар", Frustyle, "Любимый", J7 и другие) и "Сады Придонья" уведомили партнеров о повышении цен с 1 августа.