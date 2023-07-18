Эксперт считает, что Западу нужно следовать примеру Китая в выстраивании цепочек поставок

По словам главы Rio Tinto Якоба Стаусхольма, западные страны спешат получить доступ к ресурсам, необходимым для экологически чистых технологий, а КНР при этом значительно увеличивает потенциал в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Западные страны осознают необходимость следовать примеру Китая в организации цепочек поставок. Такое мнение выразил глава крупнейшего в мире австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto Якоб Стаусхольм в распространенном во вторник интервью газете Financial Times.

"Когда Китай развивает промышленность, он создает надежные цепочки поставок. [Запад] же полагался на рыночные механизмы и поставки всего необходимого точно ко времени. КНР находится в выгодном положении, потому что занимается планированием", - считает предприниматель.

Как отмечает издание, сейчас правительства западных стран спешат получить доступ к ресурсам, необходимым для экологически чистых технологий. Китай же доминирует в цепочках их поставок. В последние десятилетия КНР значительно увеличила потенциал в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях.

По оценкам правительства США, спрос на важнейшие полезные ископаемые, включая редкоземельные элементы, такие как литий и кобальт, вырастет в семь раз в ближайшее десятилетие. Китай контролирует большую часть мощностей по добыче и переработке таких полезных ископаемых.