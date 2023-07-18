ФАС в I полугодии оштрафовала газораспределительные организации на 159,8 млн рублей

Служба выявила 456 нарушений, из них 296 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в I полугодии оштрафовала газораспределительные организации на 159,8 млн рублей, говорится в сообщении службы.

"ФАС России выявила 456 нарушений, из них 296 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании были оштрафованы на 89,1 млн рублей. В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 160 нарушений и оштрафовали организации на 70,7 млн рублей", - сказано в сообщении.

Антимонопольная служба принимает незамедлительные меры реагирования, если нарушаются права граждан и малого бизнеса, отметили в ФАС.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.