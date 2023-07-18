18 июля, 07:01,
обновлено 18 июля, 07:23
Колебания курса рубля

Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,45%, индекс РТС - на 0,94%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,45% - до 2 930,67 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,94%, до 1 019,25 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,21% - до 2 923,69 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 012,87 пункта (+0,31%).

По данным на 10:15 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,47%, до 90,58 рубля, евро находился на отметке в 102,07 рубля (-0,05%). В то же время юань снижался на 0,39%, до 12,624 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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