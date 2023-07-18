РФ создаст систему обмена данными с дружественными странами по борьбе с отмыванием средств

Систему планируют создать "на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах", сообщил кабмин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия планирует в 2023-2026 годах создать систему обмена информацией (СОИ) в целях противодействия легализации незаконно полученных доходов. Распоряжение о выделении финансирования на эти цели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"В России началась разработка системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов", - говорится в сообщении.

Систему планируется создать "на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах", добавили в кабмине.

Уточняется, что за счет выделенных средств специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга до конца этого года создадут технический проект и прототип СОИ. Сама система будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.

Координатором работ по созданию СОИ станет Росфинмониторинг.