В Минфине заявили, что будут наращивать объем госдолга России

Как отметила замглавы ведомства Ирина Окладникова, министерство планирует остаться в пределах установленной границы в 20% ВВП

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов, однако будет стараться оставаться в установленной границе предельного долга в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты - прим. ТАСС) озвучила, 22,8 трлн рублей - это 14,9% ВВП (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику", - сказала Окладникова.

"Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили - это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть", - отметила Окладникова.

Говоря о динамике долга, Окладникова отметила небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. "Он даже снизился, мы в прошлом году, когда пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства, замещаться, мы чуть-чуть снизили внешний долг. Он составляет сейчас 4 трлн рублей против 4,5 в прошлом по состоянию на 1 января 2022 года, то есть до начала специальной военной операции", - отметила замминистра.

Ранее в мае президент Владимир Путин обсуждал с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран. Для сравнения президент приводил показатели госдолга к ВВП в разных странах: 14,9% - в России, 121,7% - в США, в еврозоне - 90,9%, в Германии - 66,5%, во Франции - 111,1%.