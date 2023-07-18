18 июля, 07:11,
обновлено 18 июля, 07:35

Китай надеется, что стороны зерновой сделки решат вопрос продовольственной безопасности

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. МИД КНР выразил надежду, что стороны зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности.

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"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать прекращение зерновой сделки.

Она добавила, что КНР готова укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать формированию большего международного консенсуса и внести позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. 

Теги:
Китай
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