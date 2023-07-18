Китай надеется, что стороны зерновой сделки решат вопрос продовольственной безопасности

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. МИД КНР выразил надежду, что стороны зерновой сделки смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности.

"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут должным образом решить вопрос международной продовольственной безопасности посредством диалога и консультаций", - сказала во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать прекращение зерновой сделки.

Она добавила, что КНР готова укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы способствовать формированию большего международного консенсуса и внести позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.