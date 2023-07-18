В Литве заявили, что синхронный выход стран Балтии из БРЭЛЛ является технической проблемой

Советник президента республики Аста Скайсгирите пояснила, что проект не является политической проблемой

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Одновременное отключение стран Балтии от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) в рамках проекта синхронизации электросетей с ЕС является не политической, а технической проблемой. Об этом в интервью радиостанции Ziniu Radijas заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Полагаю, что по вопросу сроков синхронизации консенсус между нашими странами возможен. И Латвия, и Эстония подчеркивают, что для них это технический, а не политический вопрос, а техническую проблему всегда можно решить", - сказал она.

Как отметила советник, совместное отключение от БРЭЛЛ всех трех стран Балтии выгодно и политически, и технически. "Это удобнее во всех отношениях, но геополитический аспект особенно важен", - заявила Скайсгирите.

Завершение синхронизации с ЕС через Польшу первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года. В Таллине заявили, что завершат переформирование своих электросетей не раньше начала 2025 года.

В апреле Литва успешно протестировала работу своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы.