Импорт сжиженного газа из России в Грузию за полгода увеличился на 43,4%

Он составил 25,24 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа с января по июнь текущего года вырос на 43,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В период с января по июнь 2023 года импорт сжиженного газа составил 25,24 тыс. тонн, что на 7,64 тыс. тонн, то есть на 43,4%, больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди всего импортированного сжиженного газа 99,6%, то есть 25,13 тыс. тонн, были поставлены из России.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума за первые шесть месяцев года вырос на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 54,7 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России - 46,6%. На втором месте - Ирак (29,1%), на третьем - Турция (21,7%), далее следует Азербайджан (2,4%).