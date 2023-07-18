В Якутии введут в эксплуатацию новый торгово-логистический центр осенью 2023 года

Уже появились пять таких центров

ТАСС, 18 июля. Новый торгово-логистический центр (ТЛЦ) стоимостью 141 млн рублей введут в эксплуатацию в этом году в якутском селе Жиганск, входящем в арктическую зону. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Торгово-логистический центр компании "Якутоптторг" введут в эксплуатацию в этом году. <…> Общая площадь здания 578,49 кв. м. Объект включает торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, теплый склад и холодный склад", - говорится в сообщении.

Срок введения ТЛЦ в эксплуатацию - до конца ноября 2023 года. "На данный момент завершаются строительно-монтажные работы холодного склада, подготовительные работы для заливки бетона фундамента под пожарные емкости. Ведется монтаж стеновых сэндвич-панелей, бетонирование пола ТЛЦ, сварочные работы системы отопления, сборка модульной части", - уточнили в пресс-службе.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева до конца 2025 года торгово-логистические центры должны появиться во всех 13 арктических районах республики. На данный момент введены в работу пять таких центров: в поселках Белая гора, Усть-Куйга, Черский и в селе Саскылах. Создание сети ТЛЦ рассматривается как гарантия постоянного наличия в районах арктической зоны социально значимых товаров и продуктов.