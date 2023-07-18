Минцифры запустило голосование за подключение сел к интернету в 2024 году

Оно продлится до 13 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ запустило голосование по вопросу подключения в 2024 году к высокоскоростному мобильному интернету малых населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.

Проголосовать можно по почте, отправив письмо на адрес министерства или через страницу сервиса для голосования на портале "Госуслуги". Онлайн-голосование продлится до 13 августа, а письма будут приниматься до 10 сентября. В нем, согласно сообщению, могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из региона по прописке. "Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют", - пояснили в министерстве.

"После подведения итогов 1 481 населенный пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету", - добавили в Минцифры.

Согласно представленным данным, в 2021 году в голосовании участвовали более 700 тыс. человек, в 2022 году - почти 900 тыс. человек. За последние два года по этой программе к интернету подключили почти 2 тыс. деревень и сел. В 2023 году планируется подключить еще 1,8 тыс. населенных пунктов.

Подключение малых населенных пунктов к интернету проходит в рамках программы "Устранение цифрового неравенства".