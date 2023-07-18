Бурунди получит кредит от МВФ на сумму $271 млн

Как сообщило агентство Reuters, часть денег выделят в ближайшее время

ПРЕТОРИЯ. 18 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для Бурунди на сумму $271 млн, часть денег будет выделена в ближайшее время. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление МВФ.

Как отмечается в заявлении, кредит позволит Бурунди осуществить программу реформ, направленную на снижение долговой уязвимости, а также поможет экономике страны восстановиться после пандемии COVID-19. Кредит рассчитан на срок до 38 месяцев, однако часть денег размером $62,6 млн будет выделена незамедлительно.

"Неблагоприятные погодные условия и санитарный кризис в животноводстве, а также затрудненный доступ к удобрениям ухудшили условия жизни в стране. Она сталкивается с серьезными экономическими проблемами, включая устойчиво высокую инфляцию", - говорится в заявлении заместителя директора-распорядителя фонда Кенджи Окамуры.

Бурунди - страна в Восточной Африке, где большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Основными отраслями промышленности Бурунди являются легкая и пищевая, страна экспортирует кофе, чай, сахар и хлопок. Бурунди входит в десятку беднейших стран Африки по уровню ВВП.