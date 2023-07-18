Резерв ФОМС на оплату труда медперсонала в 2022 году использовали на 24%

По словам исполняющей обязанности председателя Счетной палаты Галины Изотовой, фонд не провел обязательную экспертизу качества медпомощи, оказанной федеральными государственными учреждениями

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Средства нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала в 2022 году использованы на 24%. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

При этом она указала, что ФОМС не провел обязательную экспертизу качества медпомощи, оказанной федеральными государственными учреждениями. Это создает риск оплаты медпомощи, которая по факту оказана не была, подчеркнула Изотова.

"Так, средства, направленные на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала использованы только на 24%", - сказала она.

Всего в 2022 году был предусмотрен нормированный страховой запас в размере 220 млрд рублей. В частности, средства запаса на выплаты врачам за выявление онкозаболеваний были израсходованы на 3,2%. Средства на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников оказались не использованы, добавила Изотова.

О фонде

ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования. ФОМС является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях ЦБ РФ и других кредитных организациях.