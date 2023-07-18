Стоимость перевозки российской нефти в Китай и Индию с начала года снизилась в 1,4 раза

Цена упала до $13,2 за баррель, сообщил руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость транспортировки нефти из портов Балтики в Северный Китай в июне снизилась до $13,2 за баррель, тогда как еще в начале года она составляла порядка $18 за баррель, а отдельные спотовые сделки проходили по $26-27 за баррель. Такие данные привел руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в своей авторской колонке, опубликованной "ИнфоТЭК".

В январе 2023 года Институт энергетики и финансов в рамках проекта Центра ценовых индексов Газпромбанка начал оценивать стоимость фрахта для российских нефтяных грузов. Оценки основаны на опросе российских судоходных компаний и трейдеров.

"Июнь стал первым в 2023 году месяцем, когда ставки фрахта даже на сверхдальних направлениях оказались ниже психологически важного уровня в $13,5 за баррель ($100 за тонну): из Балтики в Северный Китай - $13,2 за баррель, или $96 за тонну. Конечно, говорить о "низких" ставках сейчас сложно, пока что российский рынок вернулся к уровням сентября-октября прошлого года", - цитирует Кондратьева "ИнфоТЭК". Таким образом, стоимость фрахта понизилась с начала года в 1,4 раза.

По его словам, резкий рост ставок фрахта в начале года был связан с введенным странами ЕС в декабре 2022 года эмбарго на импорт нефти из России и "потолком цен", из-за которого предложение танкеров сократилось, а "санкционные премии" - выросли.

"Однако, как и в 2022 году, рынок быстро адаптировался к новым условиям: уже в марте ставки начали снижаться. Сейчас стоимость транспортировки российской нефти в Западную Индию из Новороссийска составляет $6,8-7 за баррель, из портов Балтики - $9,5-10 за баррель", - отметил он.

Кондратьев считает, что стоимость фрахта продолжит снижаться, и "уже осенью транспортировка нефти из Новороссийска в Западную Индию может стоить $6 за баррель". "Наш оптимизм связан с высоким предложением танкеров и со стабильным спросом на российскую Urals на новых рынках. В начале 2022 года почти никто не ожидал, что индийские НПЗ смогут быстро перестроиться на переработку Urals, отличающуюся по составу от сырья из Ирака и Саудовской Аравии. Однако сейчас доля российской нефти в индийском импорте превышает 45%, в ресурсах НПЗ в целом - 35%, а по отдельным заводам она выше 80%", - отметил он.