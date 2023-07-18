ЦБ выпустил памятную серебряную монету, посвященную Виктору Цою

Ее номинал составил 3 рубля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж - 5 тыс. единиц.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение портрета Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности - рельефная надпись: "Виктор Цой", внизу в две строки - даты жизни: "1962" и "1990".

Эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.

Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение.