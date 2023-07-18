Минпромторгу представили отечественную разработку для маркировки пива в алюминиевых банках

Как отметили в ведомстве, маркировка крышек отдельно от банок с напитком может способствовать сокращению процента брака и производственных издержек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева ознакомилась с разработкой российской компании "Антарес вижн рус" - машиной для маркировки пива и других напитков в алюминиевых банках. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Екатерина Приезжева ознакомилась с новой разработкой инженеров российской компании "Антарес вижн рус" - машиной для нанесения кода Datamatrix на крышки алюминиевых банок, в которые разливаются вода, пивоваренная продукция, слабоалкогольные и безалкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Маркировка крышек отдельно от банок с напитком, в отличие от маркировки готовой продукции на производственной линии, может способствовать сокращению процента брака и производственных издержек. Код маркировки наносится на крышки с помощью лазера до розлива напитков. Если нанесенный код не считывается, крышка отбраковывается, отметили в министерстве.

Производственная мощность машины - 70-80 тыс. крышек в час, что сопоставимо с потребностями крупнейших производителей пивоваренной продукции, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Серийный выпуск данного оборудования планируется начать с августа 2023 года на производственной площадке в Московской области, добавили в Минпромторге.

О маркировке

Маркировка безалкогольных напитков, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, начинает поэтапно внедряться с 1 сентября 2023 года. С этой даты регистрация в системе "Честный знак" станет обязательной для производителей. С 1 октября 2023 года станет обязательной маркировка пива в полимерной и стеклянной упаковке, с 15 января 2024 года - в банках и другой упаковке.