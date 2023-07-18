ГТЛК поставила пассажирские вагоны для запуска поезда "Ночной экспресс"

Он будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила пассажирские вагоны компании "Тверской экспресс" для запуска нового поезда "Ночной экспресс". Поезд будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе ГТЛК,

"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила подвижной состав пассажирской компании "Тверской экспресс" для запуска нового поезда "Ночной экспресс", который в скором времени будет запущен по маршруту "Москва - Санкт-Петербург - Москва". В общей сложности ГТЛК передала перевозчику 28 пассажирских вагонов, в результате сформировано два пассажирских состава", - рассказали в компании.

"Ночной экспресс" будет курсировать ежедневно. Первый поезд отправится из Петербурга в Москву 24 июля текущего года в 01:15 мск. В составе будет 13 вагонов, в том числе два СВ. Отправление экспресс из столиц будет происходить с вокзалов -"близнецов": Московского и Ленинградского.

"Ночной экспресс" - современный ночной поезд. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав Трансмашхолдинга). Внешний вид поезда отличает и подчеркивает название - центральным элементом дизайна являются яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер выполнен в сдержанных пастельных тонах.