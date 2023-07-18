Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны

Как отметили в Минэкономразвития, предлагаемые поправки призваны обеспечить гибкость реализуемой таможенно-тарифной политики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало проект поправок к закону "О таможенном тарифе", который позволит правительству РФ временно снижать ставки таможенных пошлин на экспорт товаров в отдельные дружественные страны. Об этом ТАСС сообщили в МЭР.

"Минэкономразвития разработало проект поправок к закону "О таможенном тарифе", который позволит правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин на экспорт в отдельные дружественные страны, а также тарифные квоты на экспорт (пониженные пошлины на ограниченных объем вывоза) товаров из отдельных регионов России", - рассказали в министерстве.

В МЭР отметили, что подготовленный законопроект одобрен 18 июля на комиссии правительства по законопроектной деятельности, и предлагаемые поправки призваны обеспечить гибкость реализуемой таможенно-тарифной политики.

"Сейчас создается правовая база для того, чтобы правительство РФ могло в индивидуальных случаях применять льготные режимы в отношении вывоза товаров из отдельных регионов, а также в отношении вывоза товаров в конкретные страны. Данный законопроект поддержит экспортеров из регионов, которые будут определены правительством позже", - сказали в Минэкономразвития.

По словам одного из федеральных чиновников, на этом этапе конкретные параметры таких мер (регионы, страны, товары) не обсуждаются. "По мере приближения законопроекта к утверждению будем готовить конкретные меры", - сказал он.