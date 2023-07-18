В Москве бизнес за пять месяцев увеличил энергопотребление на 1,4%

За январь - май наибольший рост зафиксировали в строительной отрасли - на 2,6%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бизнес в Москве нарастил потребление электроэнергии на 1,4% с января по май. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - мае 2023 года столичный коммерческий сектор сохранил положительную динамику прошлого года и нарастил потребление электроэнергии до 13,7 млрд киловатт-часов. Это на 1,4% превысило показатели аналогичного периода 2022 года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, рост потребления электроэнергии является одним из косвенных показателей развития московского бизнеса. За январь - май наибольший рост зафиксирован в строительной отрасли - на 2,6%, до 637 млн киловатт-часов, что связано с растущими темпами ввода недвижимости, в том числе социальных и инфраструктурных объектов. Промышленный сектор за пять месяцев сохранил прошлогодние объемы на уровне 2,1 млрд киловатт-часов.

По данным столичного департамента экономической политики и развития, совокупный объем энергопотребления в Москве за пять месяцев 2023 года достиг 18,9 млрд киловатт-часов, увеличившись на 1,1% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.