JERA и Korea Gas будут сотрудничать для снижения выбросов метана

Компании признали, что СПГ является переходным источником энергии на пути к безуглеродному обществу

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Японская газовая компания JERA и южнокорейская Korea Gas во вторник заключили меморандум о сотрудничестве с целью сокращения выбросов метана в цепочках производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ). Документ был подписан на проходящей в Токио конференции производителей и потребителей СПГ.

"Обе компании признают, что СПГ является переходным источником энергии на пути к безуглеродному обществу, и считают, что усилия по сокращению выбросов парниковых газов в производственных цепочках станут более важными в будущем. При поддержке правительств Японии, Соединенных Штатов и Республики Корея, а также Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам мы будем работать над повышением осведомленности о выбросах метана путем диалога с производителями СПГ и разрабатывать и распространять передовой опыт по сокращению этих выбросов", - говорится в меморандуме.

JERA и Korea Gas в своих странах являются одними из крупнейших газовых компаний.

Объем выбросов метана мировым энергосектором по итогам 2022 года вырос примерно на 3% по сравнению с 2021 годом и составил около 135 млн тонн, согласно отчету Международного энергетического агентства. При этом выбросы метана от ископаемого топлива в 2022 году были чуть ниже рекордного уровня 2019 года - 120 млн тонн.