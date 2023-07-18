Совет директоров Tesla вернет компании $735 млн в рамках мирового соглашения с инвесторами

Он также пообещал "изменить порядок рассмотрения вопросов вознаграждения" топ-менеджеров Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Участники совета директоров американского производителя электромобилей Tesla вернут компании более $735 млн в рамках мирового соглашения с инвесторами, которые ранее официально обвинили топ-менеджеров в злоупотреблениях при получении вознаграждений. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на материалы суда в штате Делавэр, что директора согласились в рамках сделки с истцами вернуть компании около $458,6 млн, полученных топ-менеджерами в виде акций, а также $276,6 млн - в виде денежных средств. При этом директора "отвергли обвинения в злоупотреблениях", но согласились вернуть средства, чтобы "устранить неопределенность, риски <...> и избежать расходов на дальнейшие судебные разбирательства". Они также пообещали "изменить порядок рассмотрения вопросов вознаграждения" топ-менеджеров Tesla.

В иске, поданном инвесторами в 2020 году, руководители компании обвинялись в "злоупотреблении системой вознаграждений" с 2017 года. Так, например, в 2018 году два директора Tesla получили акции компании на сумму более $8,7 млн, поясняет агентство.