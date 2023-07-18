РНКБ увеличил размер кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей под 3%

В банке отметили, что если дом с участком приобретается у физлица, то жилой объект должен быть не старше пяти лет, в случае покупки у юрлица - не старше трех лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Банк Крыма РНКБ в рамках льготной госпрограммы кредитования увеличил размер кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей со ставкой 3%, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе банка.

"Максимальная сумма кредита на покупку жилья в сельской местности увеличена и составляет 6 млн рублей. <…> Кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше пяти лет, в случае покупки у юридического лица - не старше трех лет.

Взять льготный кредит можно также на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. Кроме того, в населенных пунктах с численностью населения от 3 тыс. до 50 тыс. человек, расположенных вне границ городских агломераций, ипотеку можно будет взять на квартиру в многоэтажке высотой не более 5 этажей. Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с госучастием, региональный банк Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 109 тыс. корпоративных клиентов. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.