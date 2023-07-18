Tez Tour сообщил, что распространение болезни в Египте не повлияло на турпоток из России

По словам генерального представителя туроператора в Хургаде Тамера Саида, "если бы поток изменился, он узнал бы об этом первым"

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Туристический поток россиян в Египет не изменился в связи с распространением в стране неустановленного заболевания. Об этом заявил корреспонденту ТАСС во вторник генеральный представитель туроператора Tez Tour в Хургаде Тамер Саид.

"Никак не повлияло, только что узнал, что такая болезнь распространяется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Саида, "если бы поток изменился, он узнал бы об этом первым".

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", в связи с распространением в арабской стране симптомов неизвестного заболевания. При этом в ведомстве подчеркнули, что случаев заболевания неустановленной болезнью в России нет.