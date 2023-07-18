Туроператор "Интурист" подтвердил хакерскую атаку на свой портал

Как сообщили в пресс-службе компании, у пользователей наблюдались сложности с выпиской и распечатыванием документов на туры

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Портал и производственная система туроператора "Интурист" на прошлой неделе подверглись DDoS-атаке, в результате чего у пользователей наблюдались сложности с выпиской и распечатыванием документов на туры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что хакеры взломали туроператора "Интурист".

"Действительно, на прошлой неделе наш портал и производственная система подверглись сильной DDoS-атаке. В результате чего у пользователей наблюдались сложности с выпиской и распечатыванием документов на туры в течение нескольких часов", - отметили в компании.

Система была в кратчайшие сроки восстановлена. Для обеспечения безопасности всем пользователям был в одностороннем порядке выдан новый временный пароль от личного кабинета, добавили в "Интуристе".