МИД РФ заявил, что Москва не намерена доверять заверениям Запада и ООН по зерновой сделке

Возвращение в нее возможно только после конкретных результатов, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия больше не намерена доверять обещаниям стран Запада и ООН по зерновой сделке, возвращение в нее возможно только после конкретных результатов. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Мы исходили из того, что дали все возможности генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], готовы были вместе с ним работать, делали от нас все зависящее для разблокировки ситуации. Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали "да", мы не пойдем. Только конкретные результаты. И когда эта конкретика будет предъявлена - только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона сделала все, чтобы "действительно, по-настоящему нуждающиеся страны могли воспользоваться продукцией, которая могла продвигаться каналам этого пакетного соглашения". "Но, к сожалению, игра Запада зашла слишком далеко", - добавила она.