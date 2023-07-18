18 июля, 08:58,
обновлено 18 июля, 09:38

МИД РФ заявил, что Москва не намерена доверять заверениям Запада и ООН по зерновой сделке

Возвращение в нее возможно только после конкретных результатов, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия больше не намерена доверять обещаниям стран Запада и ООН по зерновой сделке, возвращение в нее возможно только после конкретных результатов. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

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"Мы исходили из того, что дали все возможности генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], готовы были вместе с ним работать, делали от нас все зависящее для разблокировки ситуации. Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали "да", мы не пойдем. Только конкретные результаты. И когда эта конкретика будет предъявлена - только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона сделала все, чтобы "действительно, по-настоящему нуждающиеся страны могли воспользоваться продукцией, которая могла продвигаться каналам этого пакетного соглашения". "Но, к сожалению, игра Запада зашла слишком далеко", - добавила она. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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