Bloomberg: Китай вышел в мировые лидеры по производству и продажам электромобилей

По информации агентства, в 2022 году было продано 5,67 млн таких автомашин

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Реализация программ властей КНР по стимулированию выпуска электромобилей вывела страну в мировые лидеры по производству и продажам электрических транспортных средств. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в 2022 году продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн таких автомашин - более половины от общемирового количества. Согласно прогнозам исследовательской организации BloombergNEF, этот показатель может достичь около 60% из 14,1 млн электромобилей, которые, как ожидается, будут выпущены в нынешнем году.

В числе мер правительства КНР Bloomberg называет, в частности, субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также поступательное развитие соответствующей инфраструктуры. Уже сейчас страна располагает самой большей сетью пунктов подзарядки в мире: в 2022 году их число увеличилось на 649 тыс., что составляет более 70% из установленных во всем мире.

Крупнейшие производители электромобилей наращивают присутствие на рынке КНР. После того, как компания Tesla в прошлом году попыталась завоевать его долю, схожие усилия предприняли и другие иностранные производители, в том числе Audi и BMW. Это вызвало ответную реакцию местных производителей, которые стремятся не только сохранить позиции на китайском рынке, но и расширить присутствие за рубежом.