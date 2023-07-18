Часть стран Латинской Америки готова проработать переход на расчеты в нацвалютах с РФ

По словам директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, эта тема "находится в процессе обсуждения"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ряд государств Латинской Америки готов работать над переходом на расчеты в национальных валютах с Россией. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Целый ряд стран выражает готовность к соответствующей проработке (перехода на расчеты в национальных валютах с РФ - прим. ТАСС) - это факт", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это тема, которая находится в процессе обсуждения, - добавил Щетинин. - Она требует серьезной экспертной проработки, которая идет сейчас".

Дипломат также отметил, что Россия работает со странами Латинской Америки над внедрением в них платежной системы "Мир". Так, по его словам, на Кубе уже предприняты соответствующие важные шаги в этом направлении, а также объявлено о тестировании карт "Мир" для приема в туристических зонах Венесуэлы. "Так что движение есть", - указал он.