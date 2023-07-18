Турецкая лира продолжает падение

Валюта торгуется на отметке 26,95 лиры за $1 и 30,31 лиры за €1

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Турецкая валюта продолжает во вторник падение, теряя в цене по отношению к доллару и евро и обновляя исторический минимум.

Как свидетельствуют данные торгов, турецкая лира торгуется на отметке 26,95 лиры за $1 и 30,31 лиры за €1.

Серьезно обесцениваться турецкая валюта начала в понедельник в свете сообщений о приостановке работы зерновой сделки. В понедельник за $1 давали 26,31 лиру.

Ранее ЦБ Турции увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости и стала торговаться на уровне 26 лир за $1.