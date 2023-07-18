Песков предупредил о рисках, которые будут нести попытки продолжить зерновую сделку без РФ

Как отметил пресс-секретарь президента, зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение украинской стороны к Турции продолжить вывоз зерна с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в черноморской инициативе.

По словам представителя Кремля, этот вопрос "нуждается в комментарии" со стороны российских военных, так как речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий. "И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", - сказал Песков.

"Даже если взять эту зону осуществления зерновой сделки, уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.