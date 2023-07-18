В Москве производитель товаров для тяжелобольных нарастил объемы выпуска в три раза

Компания "Альцстор" за шесть месяцев 2023 года произвела более 14,5 тыс. таких товаров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московская компания за шесть месяцев 2023 года произвела более 14,5 тыс. товаров для лежачих больных, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В столице производством лекарственных препаратов и медицинских изделий занимаются более 200 предприятий. Они выпускают широкий перечень товаров, в том числе для тяжелобольных и лежачих пациентов. Так, московская компания "Альцстор" за первое полугодие 2023 изготовила свыше 14,5 тыс. таких изделий, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что достичь такой динамики удалось благодаря сотрудничеству предприятия с лечебно-профилактическими учреждениями, расширению каналов сбыта продукции - сегодня ее можно приобрести на крупных маркетплейсах, а также стабильному расширению ассортимента. Ежегодно в товарную линейку добавляется от 5 до 15 видов изделий. Сегодня она включает свыше 100 позиций.

"Более 10 лет мы производим товары для инвалидов, пенсионеров, лежачих больных, пациентов с деменцией и других категорий граждан. Производим специализированную адаптивную одежду, изделия для реабилитации, фиксаторы, приспособления для перемещения и защиты от падений. Мы нацелены не только на импортозамещение зарубежных, но и на активное создание новых, максимально эффективных изделий - сегодня в нашей товарной линейке есть уникальные запатентованные решения. Например, комбинезоны для людей с болезнью Альцгеймера, средства особой фиксации и мягкие ограничители для кроватей, защищающие от падений", - поделилась руководитель компании Елена Бельская.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработаны несколько антикризисных инструментов.