18 июля, 09:59

Посол Перу сообщил, что в стране открыты к предложениям по использованию карт "Мир"

В Перу открыты к предложениям по использованию карт "Мир" - посол в Москве.

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ПеруРоссия
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