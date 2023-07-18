В Совфеде предложили автоматизировать проверки признаков фиктивного банкротства должника

По словам члена комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина, одной из ключевых проблем российской практики банкротства является намеренное сокрытие должниками активов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность автоматизации проверок наличия признаков преднамеренного банкротства должника. Соответствующие рекомендации были приняты за основу на заседании комитета во вторник.

"Полагаем целесообразным рекомендовать Федеральной налоговой службе совместно с органами исполнительной власти рассмотреть возможность автоматизации проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства должника", - говорится в рекомендациях, подготовленных по итогам круглого стола, посвященного теме мнимого держания активов и розыска должника в ходе процедуры банкротства (документ имеется в распоряжении ТАСС).

Национальному объединению саморегулируемых организаций рекомендуется разработать федеральный стандарт подготовки финансового анализа, включая заключение о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, в рамках саморегулирования деятельности арбитражных управляющих. Также комитет рекомендует объединению проработать с саморегулируемыми организациями наличие технических возможностей для подключения к Системе межведомственного взаимодействия, дополнить обращение в правительственную комиссию по цифровому развитию описанием технической возможности саморегулируемых организаций к подключению, предложить механизм контроля за использованием таких сведений.

Воспрепятствования противоправным действиям должника

Как отметил член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, одной из ключевых проблем российской практики банкротства является намеренное сокрытие должниками активов, существенно затрудняющее удовлетворение требований кредиторов. Этим вызвана выработка механизмов выявления и возврата активов должника, его контролирующих лиц. "Вместе с развитием таких механизмов развиваются и способы противодействия их применению. В частности, одним из распространенных способов является использование должником конструкции номинального собственника, которая позволяет скрыть активы от кредиторов и сохранить над ними экономическое господство путем оформления их на третье лицо", - рассказал сенатор. Он уточнил, что в таких случаях реально владеть такими активами продолжает должник или его бенефициар.

По словам парламентария, для воспрепятствования таким противоправным действиям и повышения эффективности удовлетворения требований кредиторов нужно решить такие вопросы, как наличие устаревших и неактуальных правил проведения финансового анализа, а также отсутствие у управляющих достаточной компетенции и средств для выявления сложных схем по выводу активов и привлечения специалистов в ходе проверки деятельности должника, которая предшествовала признанию его банкротом.

Кроме того, участники круглого стола указали на нехватку экономических дисциплин в рамках программы подготовки арбитражных управляющих, "что ведет к отсутствию у последних достаточных компетенций в области экономического анализа".