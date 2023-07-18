"Алроса" планирует начать добычу алмазов на руднике "Мир" в 2032 году

Ожидается, что годовая производительность рудника составит 2 млн тонн руды и около 3 млн карат алмазов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" может начать добычу алмазов на руднике "Мир" в 2032 году, годовая производительность рудника по оценке компании составит 2 млн тонн руды и около 3 млн карат алмазов, говорится в сообщении правительства Якутии по итогам встречи с главы Якутии Айсена Николаева с коллективом "Алросы" и жителями Мирнинского района.

"Добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 году. В период строительства рудника количество работников составит около 450 человек, в то время как на период эксплуатации - более 800", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что производительность рудника "Мир" составит 2 млн тонн руды и приблизительно около 3 млн карат алмазов.

В сообщении отмечается, что к реализации инвестпроекта "Мир-глубокий" "Алроса" приступит в этом году, а перезапуск проекта по руднику "Мир" на несколько поколений решит вопросы развития города Мирный.

В 2022 году сообщалось, что строительство нового рудника на месторождении "Мир" в Мирнинском районе Якутии будет реализовываться в течение 10 лет. Общая сумма инвестиций - свыше 120 млрд рублей.

Кимберлитовая трубка "Мир" - одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов, расположенное в Мирнинском районе Якутии. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса". Рудник "Мир" находится на консервации после аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, когда в результате прорыва воды из карьера затопило шахту рудника, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.