МЭР объявило дополнительный отбор банков для льготного кредитования МСП в новых регионах

Субсидии предоставляются кредитным организациям, соответствующим требованиям, установленным правилами предоставления пособий из федбюджета

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития проводит дополнительный отбор кредитных организаций для участия в программе льготного кредитования малых и средних предприятий в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в сообщении министерства.

"Минэкономразвития России объявляет о начале дополнительного приема документов от российских кредитных организаций для заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области", - отмечается в сообщении.

Субсидии предоставляются российским кредитным организациям, соответствующим требованиям, установленным правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.