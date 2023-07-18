Словакия будет добиваться продления запрета на импорт сельхозпродукции с Украины

По данным Pravda, действует запрет на импорт в соседние с Украиной европейские страны украинских кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнечника

БРАТИСЛАВА, 18 июля. /ТАСС/. Словакия и другие соседние с Украиной страны Евросоюза будут добиваться продления действующего до 15 сентября запрета импорта некоторых видов украинской сельскохозяйственной продукции. Со ссылкой на словацкого министра сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Йозефа Биреша об этом сообщила во вторник братиславская газета Pravda.

В данный момент, согласно газете, действует запрет на импорт в соседние с Украиной европейские страны украинских кукурузы, пшеницы, рапса и семян подсолнечника. "На предстоящем на будущей неделе заседании Совета министров [сельского хозяйства государств - членов ЕС] мы будем говорить о продлении этого запрета и о его расширении [на другие виды сельхозпродукции]", - сказал Биреш. В то же время, как отметил он, уже сейчас ясно, что Еврокомиссия не склонна расширять список товаров, на которые распространяется запрет.

Торговый оборот Словакии с Украиной за первые пять месяцев 2023 года возрос в годовом исчислении на 734%. Увеличение показателя, согласно газете, произошло за счет импорта украинской сельхозпродукции.

Pravda также проинформировала, что Министерство сельского хозяйства Чехии в свою очередь выражает обеспокоенность в связи с резким увеличением импорта мяса курицы с Украины. Объемы поставок продуктов питания из этой страны, согласно чешскому ведомству, возросли за последнее время в три раза.