И.о. постпреда РФ: Россия работает над независящими от ЕС поставками нуждающимся странам

Кирилл Логвинов подчеркнул, что первопричиной продовольственных проблем являются незаконные санкции Евросоюза против России

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Россия работает над выстраиванием стабильных и не зависящих от прихотей ЕС путей поставок продовольствия нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявил во вторник ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он подчеркнул, что первопричиной продовольственных проблем являются незаконные санкции Евросоюза против России.

"Не будь нелегитимных санкций Евросоюза в отношении России, не было бы необходимости в черноморской инициативе как таковой. Цель этих рестрикций - подорвать российскую экономику, поэтому какое тут может быть беспокойство Брюсселя о продовольственной безопасности третьих государств. Евросоюзу сейчас не до того, у него есть задачи поважнее на "восточном фронте", а Глобальный Юг, в его понимании, пока может и потерпеть. Россия тем временем продолжит усердно работать над выстраиванием стабильных, не зависящих от прихотей Евросоюза путей поставок сельскохозяйственных товаров и удобрений нуждающимся странам. Уверен, что Глобальный Юг также заинтересован в реализации именно такого подхода к обеспечению продовольственной безопасности", - заявил российский дипломат.