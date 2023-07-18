Биржевая цена бензина Аи-92 впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну

Его цена обновляет исторический максимум девятый торговый день подряд

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России впервые поднялась выше 61 тыс. рублей за тонну, его цена обновляет исторический максимум уже девятый торговый день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,26%, до 61,522 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 17 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 60,758 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 0,91%, до 67,253 тыс. рублей за тонну, что является близким к ценовому рекорду уровнем (67,385 тыс. рублей за тонну). Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,44%, до 54,253 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,02%, до 21,67 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,38%, до 64,335 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 2,09%, до 22,124 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 7,88%, до 16,672 тыс. рублей за тонну.