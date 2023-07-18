В Свердловской области планируют построить трубный завод до конца 2026 года

Размер инвестиций составляет 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Компания "Металлинвест" построит в Нижнем Тагиле Свердловской области завод по производству труб большого диаметра до конца 2026 года. Площадь предприятия составит 13,5 тыс. кв. м, объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Завод по производству труб большого диаметра, на котором создадут 300 рабочих мест, построят в Нижнем Тагиле. <…> Завод на площади 13,5 тыс. кв. метров планируют построить до конца 2026 года. Объём инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков пояснил, что трубы большого диаметра, которые будут выпускать на производстве, предназначены для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации, а также широко используются предприятиями нефтяной и газовой промышленности. "Промышленные компании для оптимизации инвестиционных процессов нуждаются в привлечении финансовых, информационных и консалтинговых ресурсов", - добавил руководитель отдела инвестиций УК "Металлинвест" Илья Новожилов.

"Металлинвест" специализируется на поставке металлопродукции, в том числе трубного проката, материалов верхнего строения пути и металлоконструкций. Расположена в Екатеринбурге.