Минфин сообщил о рассмотрении ведомствами нацпроекта по беспилотным авиасистемам

Далее проект внесут на рассмотрение в правительство

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Паспорт национального проекта по беспилотным авиационным системам (БАС) рассматривается ведомствами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Паспорт национального проекта БАС в настоящее время проходит процедуру межведомственного рассмотрения. По итогу согласования перечня мероприятий и задач проекта БАС, а также параметров и источников их финансового обеспечения заинтересованными ФОИВ, указанный проект будет внесен на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сообщал на стратегической сессии с российскими производителями беспилотных авиационных систем, что в рамках созданного проекта паспорта нацпроекта БАС формируется четыре федеральных проекта.

Два из них, по его словам, - "Стимулирование спроса на отечественные БАС" и "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" - в ведении Минпромторга. "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС" возьмет на себя Минтранс. За "Кадры для беспилотных авиационных систем" будет отвечать Минобрнауки.

Как ранее отмечал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, нацпроект по развитию беспилотных авиасистем в РФ необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года. Белоусов также подчеркивал, что сейчас правительство завершает создание нацпроекта. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.

Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на паспорт формирующегося федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС" сообщила, что Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов беспилотников в России в 236 млрд рублей до 2030 года.