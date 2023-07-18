18 июля, 11:19,
обновлено 18 июля, 11:40

Лавров и глава МИД Турции обсудили варианты поставок зерна нуждающимся странам

В российском дипведомстве сообщили, что стороны также обменялись мнениями по региональной повестке дня "с акцентом на последних событиях вокруг Украины"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и Запада. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", - отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня "с акцентом на последних событиях вокруг Украины". "Условлено о продолжении контактов", - указали в МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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