Лавров и глава МИД Турции обсудили варианты поставок зерна нуждающимся странам

В российском дипведомстве сообщили, что стороны также обменялись мнениями по региональной повестке дня "с акцентом на последних событиях вокруг Украины"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и Запада. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В качестве альтернативы черноморской инициативе министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", - отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня "с акцентом на последних событиях вокруг Украины". "Условлено о продолжении контактов", - указали в МИД РФ.