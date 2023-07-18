Ходатайство в ФАС можно будет подать через госуслуги

Как отметили в пресс-службе ведомства, это, в частности, повысит скорость принятия решений и прозрачность процедуры

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, который переведет процесс согласования сделок в электронный вид. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"В рамках проекта оптимизации разрешительной деятельности ФАС России проработала перевод согласования сделок экономической концентрации в электронный вид с помощью портала государственных услуг", - отметили в пресс-службе, добавив, что это позволит заявителям в режиме реального времени в личном кабинете отслеживать стадию и сроки рассмотрения ходатайства, а также повысит скорость принятия решений и прозрачность процедуры.

В настоящий момент проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения. Его принятие и запуск нового механизма в пилотном режиме ожидается в третьем квартале текущего года.

"Контроль за экономической концентрацией - один из ключевых элементов антимонопольного регулирования. Предварительному согласованию подлежат сделки со стоимостью приобретаемых активов свыше 800 млн рублей и совокупной стоимостью активов приобретателя и объекта более 7 млрд рублей, либо сделки с совокупной выручкой приобретателя и объекта свыше 10 млрд рублей", - уточнили в ФАС.