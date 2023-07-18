Госдума одобрила в II чтении увеличение срока инвестиций для резидентов ОЭЗ в Калининграде

По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, послабления распространяются только на те организации, которые начали работу в условиях санкций и не успели вложить за три года 150 млн рублей инвестиций

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение срока инвестирования для части резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области с трех до шести лет. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект предполагает увеличение сроков уведомления заявителя о включении в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с одного до трех рабочих дней, а также увеличения сроков осуществления капитальных вложений для резидентов, включенных в реестр с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, с трех до шести лет. При этом такая норма носит заявительный характер.

В настоящее время участники ОЭЗ должны в течение трех лет вложить в реализуемый проект не менее 150 млн рублей, за исключением некоторых сфер (сельское хозяйство, рыболовство, IT, научные разработки), где предусмотренный объем вложений составляет от 1 млн до 50 млн рублей.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами, не распространяются на передачу в аренду объектов (части таких объектов) образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, созданных в результате реализации инвестиционных проектов.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), послабления распространяются только на те организации, которые начали работу в условиях санкций и не успели вложить за три года 150 млн рублей инвестиций. "Сейчас это важная мера поддержки, чтобы помочь инвесторам сохранить предприятие и в этой связи сохранить рабочие места для людей", - указал он.