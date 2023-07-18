Зеленский собрал ставку, чтобы обсудить безопасность портов и экспорт зерна

По словам президента Украины, на ставке также обсуждались ход боевых действий и "динамика поставки снарядов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего для обсуждения экспорта зерна и безопасности портов на фоне прекращения зерновой сделки и ответного удара РФ по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ.

"Вопросы номер один на сегодняшней ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов", - написал он в своем Telegram-канале.

В ходе заседания командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа представил доклад по вопросам защиты побережья, а также логистики поставок. По словам Зеленского, на ставке также обсуждались ход боевых действий и "динамика поставки снарядов".