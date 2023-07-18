В РСТ заявили, что ситуация с турпоездками в Крым нормализуется

Туристы возобновили бронирования

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ситуация с туристическими поездками в Крым нормализуется: туристы в обычном режиме выезжают из отелей и заселяются в них, туроператоры получают заявки на отдых на полуострове на ближайшие даты и конец июля-август. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Сегодня ситуация с туристическими поездками в Крым нормализуется. Туристы в обычном режиме выезжают из отелей и заселяются в них. Многие из тех, кто в понедельник аннулировал брони, восстанавливают заявки. Туроператоры - члены РСТ начали получать заказы на отдых в Крыму на ближайшие даты, а также конец июля-август", - говорится в сообщении.

По словам директора по продукту компании "Мультитур" Евгении Кизей, число аннуляций в понедельник было небольшим. Большинство туристов переносили даты, так как отели идут на переносы ближайших заездов без штрафных санкций. Директор крымской компании "Турэтно" Андрей Пылов рассказал, что вчера число аннуляций по рынку составило примерно 10% от общего объема забронированных туров.

В РСТ напомнили, что реверсивное движение по Крымскому мосту было запущено минувшей ночью. Пассажиры автобусов добираются до полуострова на паромах. Паромная переправа работает в обычном режиме, рейсовые автобусы с организованными туристами пропускают в приоритетном порядке. Все поезда сегодня следуют по расписанию, сообщается, что предпосылок для новых опозданий нет.