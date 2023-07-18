На портале поставщиков Москвы провели почти 280 тыс. закупок за полгода

Больше всего закупок проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заказчики из разных регионов России за полгода провели на московском портале поставщиков почти 280 тыс. закупок на сумму более 42 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Портал поставщиков помогает оперативно закрывать текущие потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах малого объема. Свою продукцию там предлагают 310 тыс. предпринимателей со всей страны, а каталог насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Востребованность ресурса среди заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем проведено 278,8 тыс. закупок - на 7 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Их объем составил 42,4 млрд рублей", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. По этим категориям с января по июнь проведено 42,1 тыс. сделок, а их объем достиг 6,5 млрд рублей.

"Портал поставщиков популярен не только в Москве: сейчас на нем работают около 56 тыс. госзаказчиков из 40 регионов России. Кроме столицы, в первом полугодии на ресурсе чаще всего закупались заказчики из Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей. Эти регионы провели 46,2 тыс. процедур и закупили у предпринимателей товары, работы и услуги на сумму 6,1 млрд рублей", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В департаменте информационных технологий столицы отметили, что благодаря доработке страницы регистрации она стала визуально понятнее: для этого специалисты полностью изменили интерфейс и логику заполнения электронной формы для нового пользователя.

Помимо этого, предпринимателям больше не нужно ждать подтверждения регистрации с паролем на электронную почту, теперь пароль можно задать самостоятельно. Кроме того, модернизирован поиск в каталоге продукции: он выдает подсказки со ссылками на карточки товаров, умеет распознавать опечатки и транслитерацию, а пользователи могут применить фильтры и характеристики нужных позиций для более точного поиска. Также на ресурсе начал работу раздел, в котором публикуются запросы коммерческих предложений от столичных заказчиков.