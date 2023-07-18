Путин 19 июля обсудит с кабмином развитие технологий искусственного интеллекта

С докладами выступят глава МЭР Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Сбербанка Герман Греф

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики", - говорится в сообщении. Кроме того, будут рассмотрены и некоторые текущие вопросы.

Как уточняют в пресс-службе, с докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава Сбербанка Герман Греф.

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о социально-экономическом развитии новых регионов РФ, вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, а также о региональной инвестиционной политике и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.