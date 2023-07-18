Госдума уточнила права Ростеха на имущество преобразуемых в АО предприятий

Согласно закону, госкорпорация устанавливает порядок распределения доходов предприятий, в том числе направления части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, в доход Ростеха

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым уточняются права собственника госкорпорации "Ростех" в отношении имущества предприятий, преобразуемых по решению правительства РФ в акционерные общества. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно закону, Ростех устанавливает порядок распределения доходов предприятий, в том числе направления части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в доход корпорации. Также корпорация принимает решения о распределении доходов предприятий, в том числе направлении части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в доход корпорации.

Закон также вводит понятие "конгрессное и (или) выставочное мероприятие" - это мероприятие, проводимое юрлицом или индивидуальным предпринимателем, для которых конгрессная и (или) выставочная деятельность определена в качестве основного или одного из дополнительных видов деятельности, в установленные сроки на специально подготовленных территориях для обмена знаниями и опытом между представителями стран, отраслей экономики, профессий или организаций, демонстрации и распространения товаров (работ, услуг) и (или) информации о них. Организация конгрессных и выставочных мероприятий или содействие в их проведении включается в число видов информационно-консультационной поддержки, оказываемой органами госвласти и органами местного самоуправления промышленным предприятиям.