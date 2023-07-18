В Клайпедском порту сообщили о способности перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год

Гендиректор порта Альгис Латакас признал, что проблемой является доставка этого груза в Клайпеду

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы способен обеспечить перевалку 10 млн тонн украинского зерна в год. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор порта Альгис Латакас.

"Возможности порта позволяют обработать до 15 млн тонн зерна. Около 3,5 млн тонн ежегодно приходится на урожай зерновых литовских фермеров. Готовы принять 10 млн тонн украинского зерна", - сказал он.

Как признал гендиректор, проблемой является доставка этого груза в Клайпеду. "На пути в порт находятся разные государства с разной системой регулирования грузоперевозок, со своими собственными интересами", - отметил Латакас.

Вильнюс предлагает воспользоваться железнодорожным маршрутом в Клайпеду через Польшу. Проблемой в этой цепочке является разная ширина колеи. На Украине она широкая, в Польше узкая, а в Литве снова широкая. По маршруту прошли несколько пробных составов, но на регулярной основе сообщение так и не было установлено.