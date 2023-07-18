Посольство РФ: Сомали приветствует решение России поставить зерно на безвозмездной основе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Могадишо приветствует решение Москвы по поставкам российского зерна на безвозмездной основе, заявили ТАСС в посольстве РФ в Сомали.

"Хотели бы обратить внимание, что в настоящий момент сомалийские партнеры находятся в повышенном ожидании поставок гуманитарных партий зерна отечественного производства. Несмотря на предотвращение массового голода в Сомали международными усилиями, гумобстановка в этой восточноафриканской стране по-прежнему остается напряженной, - указали в диппредставительстве. - При этом в руководстве Федеративной Республики Сомали приветствовали анонсированное в рамках Международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире" 19-20 марта этого года в Москве решение президента России Владимира Путина поставлять российское зерно нуждающимся странам на безвозмездной основе".

В посольстве также отметили, что широкий положительный резонанс в сомалийских общественно-политических кругах вызвало заявление российского лидера о том, что в случае непродления зерновой сделки Москва готова "весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно".